رئيس النواب العراقي: قمة بغداد تعزز الاستقرار في المنطقة

أكد رئيس مجلس النواب ​العراقي ​محمد الحلبوسي​ أهمية مؤتمر "قمة بغداد" المقرر عقده غدًا السبت لرؤساء برلمانات دول الجوار.

وقال الحلبوسي ـ في مقابلة خاصة مع قناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن قمة بغداد البرلمانية مهمة للغاية للعراق ولدول الجوار وذلك لدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة عدد كبير من المواضيع الهامة

في القمة من بينها ملف تأمين الحدود، وملف الإرهاب، والتعليم، وإعادة إعمار العراق، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك تقاربا كبيرا بين العراق ودول الجوار.وشدد الحلبوسي على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين العراق والدول المجاورة، معربا عن تفاؤله بأن المؤتمر سيحقق مايصبو إليه.وأكد حرص العراق على حفظ أمن واستقرار المنطقة، مبديا أمله في أن تفي دول الجوار بوعود مساعدة ودعم العراق.ولفت إلى تعرض عدد كبير من النازحين في المخيمات لظروف سيئة، داعيا المنظمات الدولية إلى تقديم مساعدات عاجلة للنازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى ديارهم تمهيدا لإغلاق ملف النازحين مع نهاية وجود تنظيم داعش في العراق.وحذر رئيس مجلس النواب ​العراقي من خطورة ظهور الفكر المتطرف مرة أخرى في العراق بسبب عدم إغلاق ملف النازحين.