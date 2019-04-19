مقتل 11 كاميرونياً في هجوم لـ "بوكو حرام"

قُتل 11 شخصاً ليل الخميس - الجمعة في هجوم نفذته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في أقصى شمال الكاميرون، وفقاً لمصادر أمنية تحدثت إلى "فرانس برس".

وقال مصدر أمني في مدينة مورا، مركز المقاطعة، إن "بوكو حرام توغّلت ليلاً إلى بلدة تشاكاماري، والحصيلة 11 قتيلاً"، مؤكداً ما قاله أحد أعضاء لجنة الدفاع عن النفس المحلية لـ "فرانس برس".

ويُعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية الذي يُنسب إلى الجماعة الإرهابية في شمال الكاميرون منذ عدة أشهر، فيما تتعدد الهجمات في أعقاب هدوء نسبي ساد عام 2018.

وتوفي الضحايا "حرقاً" وفق المصدر الأمني، إذ أحرق المهاجمون البلدة.

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وتقع البلدة على بعد نحو 20 كيلومتراً من مورا، مركز مقاطعة مايو سافا، إحدى المقاطعات الثلاث لإقليم أقصى الشمال. كما أنّها تقع على الطريق الوطني الذي يصل مروى، مركز الإقليم، وكوساري عند حدود تشاد.

وسبق أن استهدفت الجماعة المتطرفة البلدة سابقاً. ففي 2015، قتل عناصر "بوكو حرام" عشرة أشخاص واختطفوا نحو مئة. وفي الأسابيع الأخيرة، تواترت هجمات "بوكو حرام" في البلدان الأربعة المحيطة ببحيرة تشاد.

وقتل أربعة جنود في 12 أبريل إثر انفجار لغم زرعه الإرهابيون بآليتهم. وقبل ذلك، لقي ثلاثة جنود كاميرونيين حتفهم في هجوم استهدف القوة المتعددة الجنسيات في الإقليم نفسه.

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