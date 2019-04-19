مقتل 11 من مسلحاً من طالبان في اشتباكات مع الجيش الأفغاني

سقط 18 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان بين قتيل وجريح خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في إقليم فارياب شمالي البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في بيان، أن 11 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان قُتلوا وأصيب 7 آخرون، خلال أحدث اشتباكات وقعت خلال الساعات الـ12 الماضية في مناطق دولت آباد وخواجة وسابزبوش وقيصر في الإقليم.

اقرأ أيضاً... مقتل 25 مسلحاً من طالبان في اشتباكات مع الجيش الأفغاني

وأضاف البيان أن أربعة قياديين بارزين من الجماعة من بين القتلى.

كان الجيش الأفغاني، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، عن مقتل 179 من مسلحي "طالبان"، بينهم 15 من قياديي الحركة المُسلحة من داخل البلاد وخارجها، في عدد من الأقاليم الشمالية بأفغانستان، منذ أن أعلنت الحركة في وقت سابق الشهر الجاري شن "هجوم الربيع".