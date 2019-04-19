احتجاجاً على تغير المناخ.. وقفة يتخللها البكاء والغناء في لندن

نظم فتية وفتيات وقفة مؤثرة قرب مطار هيثرو الدولي في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، احتجاجاً على عدم التحرك السياسي لوقف التغير المناخي، في يوم جديد من أيام احتجاجات تسببت في اختناق حركة النقل في العاصمة البريطانية.

وقف المحتجون المنتمون لمنظمة "إكستينكشن ريبيليون"، المعنية بالمناخ، وهم يبكون ويغنون في وقفة سلمية على جانب الطريق على بعد أقل نحو كيلومتر من صالتي مطار هيثرو رقم 2 و3. وحمل نحو 12 محتجاً لافتات كتب عليها "هل نحن الجيل الأخير؟"

وتدعو المنظمة إلى العصيان المدني بلا عنف لدفع الحكومة البريطانية لمنع أي انبعاث للغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2025، وإيقاف ما تصفه الجماعة بأنه أزمة مناخ عالمية.

وسدت الجماعة طرقاً في عدة مواقع بوسط لندن في الأيام الأخيرة بعد أن نظمت احتجاجاً في البرلمان أوائل هذا الشهر.

ووقفت المجموعة اليوم، تردد أغاني احتجاجية قرب طريق مزدحم بالحركة المرورية في عطلة عيد القيامة. واقترب منهم أفراد من الشرطة يفوقونهم عدداً بكثير محذرين من تخطي الحدود المسموح بها.

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وقالت الشرطة، أمس الخميس، إنها ألقت القبض على أكثر من 500 شخص هذا الأسبوع وتم توجيه اتهامات لعشرة حتى الآن.

وأوضح أوسكار آيدل، المشارك في احتجاج اليوم "أخاف على مستقبلي.. وهذا الخوف يعطيني الشجاعة كي أتحرك".

وأضاف "أريد أن أعيش في مجتمع لا يعج بالكوارث ولا يوجد به نقص في الغذاء ولا حرائق برية ولا أعاصير.. مجتمع يمكن العيش فيه".