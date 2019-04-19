كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريون بإثيوبيا يشاركون في الاستفتاء على تعديلات الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المصريون في إثيوبيا على المشاركة في استفتاء تعديلات الدستور، وقدموا صورة مشرفة للمشاركة الإيجابية في التصويت على الاستفتاء.

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وتستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

رصدت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إقبالًا كبيرًا من الجاليات المصرية في دول العالم، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن بالإضافة إلى أستراليا، كما رصدت الغرفة توافد عدد كبير من السيدات والشباب وذوي القدرات الخاصة والمسنين على لجان التصويت بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة.