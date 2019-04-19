كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب حزب الحرية المصرى يتقدم الصفوف للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد شباب حزب الحرية المصرى الحالية المصرية بالكويت للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية حيث قاموا بتوفير أتوبيسات لنقل المصريين لمقر التصويت.

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و تواجد شباب الحزب منذ الصباح الباكر وتقدم الصفوف امام السفارة المصرية بالكويت بعد الإدلاء باصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مرددين الهتافات المؤيدة للتعديلات الدستورية ولسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره الكبير فى ان يجعل لمصر دورها الريادى والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحرية المصرى تحية قلبية لشباب الحزب ودوره فى حشد الجماهير للمشاركة الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وقال " حسب الله " فى تصريح له منذ قليل، إن توافد المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو دليل على وطنيتهم وحبهم لمصر وحرصهم على استقرار الدولة المصرية، متوقعا أن تكون مشاركة جميع المصريين بالخارج والداخل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية