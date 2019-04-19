للجمعة التاسعة على التوالي .. الجزائريون ينزلون للشوارع ويطالبون برحيل “العصابة”

للجمعة التاسعة على التوالي، خرج المواطنون في الجارة الشرقية الجزائر للتظاهر، مطالبين برحيل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة متشبثين بالشعار الذي انطلقت به الاحتجاجات “يتنحاو كاع”.

وحج المتظاهرون بأعداد كبيرة، صباح اليوم الجمعة، على وسط العاصمة الجزائر، للتعبير عن رفضهم لإشراف رموز النظام السابق على المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وسط توقعات بأن تتوسع مظاهرات اليوم لتشمل مدنا أخرى في الجزائر.

وانطلقت مسيرات مبكرة بالعاصمة الجزائرية، حيث تجمع المحتجون في ساحة البريد المركزي وسط المدينة، رغم تشديد المراقبة على الطرقات المؤدية لوسط المدينة ووقف المواصلات العامة.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل رموز بوتفليقة، أو “العصابة” كما يسمونها، ورفض جلسات الحوار التي أطلقها رئيس الدولة المؤقت، وحمل محتجون ورودا بيضاء و رددوا شعار” الله يا بابا جئنا نحوا العصابة”.