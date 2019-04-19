المفوضية الأممية للاجئين تنعي موظفتين لها أودى حادث سير بحياتهما في الرباط

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حادث سير، خلال الأسبوع الجاري، أودى بحياة اثنتين من موظفيها في العاصمة الرباط.

وقال فرع المفوضية الأممية في المغرب، اليوم الجمعة، إن موظفتيه، هند جابر، وسميرة الزين، اللتان تبلغان من العمر 54 و31 سنة، وبعد سنوات من العمل في مكتب المفوضية الأممية في العاصمة الرباط، لقيتا مصرعهما، مطلع الأسبوع الجاري، في حادث سير، وسط العاصمة الرباط.

وحسب مصادر خاصة، فإن الحادث، الذي أودى بحياة الموظفتين الأمميتين، شهدته العاصمة الرباط، مطلع الأسبوع الجاري، حيث خرجت الموظفتين لتناول وجبة الغذاء في حي الرياض في العاصمة، قبل أن يتعرضا للحادث أثناء خروجهما بالسيارة من مرأب للسيارات، حيث لفظت إحداهما أنفاسها الأخيرة على الفور، فيما توفيت الأخرى في طريقها إلى المستشفى.