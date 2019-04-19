تفكيك شبكة متخصصة في تصدير المسروقات إلى المغرب!

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، من تفكيك عصابة متخصصة في تصدير المسروقات إلى المغرب، تتكون من 7 أشخاص.

وحسب ما نشرته “EFE” أمس الخميس، أسفرت عملية تفتيش 5 أماكن عن تفكيك العصابة، تسرق آليات البناء الضخمة، في كل من مقاطعات أليكانتي، وكاسريس، وكوينكا.

وبلغت قيمة المسروقات حوالي 170 ألف أورو، كانت جاهزة للتصدير من الموانئ الأندلسية، فيما أكد الحرس المدني، أن بداية التحقيقات للوصول إلى العصابة بدأت أبريل 2018 في توريخونسيلو، مقاطعة كاسيريس، بعد سرقة آلة خاصة بتعبيد الطرقات قيمتها المالية تصل إلى 100 ألف أورو.

وحسب المصدر ذاته، كانت العصابة تفرق الأدوار بينها بطريقة محددة للغاية، بين تحديد موقع الآلات، وطريقة التعامل مع الآلات الضخمة، وتغيير أرقام الهيكل، من أجل تصديرها إلى المغرب وبيعها بكل أريحية.