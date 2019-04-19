زوجة عيوش.. مريم التوزاني تسير على خطى زوجها وتمثل المغرب في مهرجان “كان”

تمثل المخرجة المغربية، مريم التوزاني، المغرب في مهرجان “كان” السينمائي في دورته المقبلة، إذ سيعرض فيلمها، الذي يحمل عنوان “آدم” ضمن فعاليات المهرجان.

وتجسد بطولة فيلم “آدم” كل من لبنى أزبال، ونسرين الراضي، وتتمحور قصته حول صداقة بينهما، على الرغم من ظروف كل واحدة منهما، إذ تحمل إحداهن جنينا في أحشائها، أما الأخرى فترغب في استعادة ثقتها في الحياة والعيش كما تريد.

صور فيلم ”آدم” في مدينة الدارالبيضاء عام 2018، وهو من إنتاج نبيل عيوش، بالشراكة مع أمين بنجلون، و”باتريك كوينت”.

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ويأتي اختيار الفيلم، الذي أخرجته زوجة المنتج، والمخرج نبيل عيوش، بعد تجربتها في إخراج فيلمين قصيرين: “عندما ينامون”، و”آية تذهب إلى الشاطئ”، ودخولها عالم التمثيل في الفيلم، الذي أخرجه زوجها، وحمل عنوان ”غزية”.

وسبق أن مثل عيوش المغرب في مهرجان كان بفيلمه المثير للجدل “الزين لي فيك”.

وحصل فيلم “آدم” على دعم المركز السينمائي المغربي، وسيتم عرضه في جميع دور السينما في المغرب أواخر عام 2019، وأوائل عام 2020.