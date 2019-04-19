هذا هو الـ”كوبل” الفائز بلقب برنامج “لالة لعروسة” هذا العام

كشفت مصادر “اليوم 24″، أن لقب برنامج لالة لعروسة ، في نسخته لسنة 2019 انتزعه “كوبل” مدينة مراكش، جواد، وفاطمة الزهراء.

وتم تصوير الحلقة النهائية من البرنامج، الأكثر مشاهدة على القناة الأولى، قبل أيام، وكشف مصدر، حضر التصوير لـ”اليوم24″، أن ممثلي مدينة مراكش من تحصلا على اللقب.

ويرتقب أن تعرض حلقة نصف النهائي من برنامج “لالة العروسة” على القناة الأولى، يوم غد السبت، ويحضرها الفنانون زينة الداودية، ونعمان بلعياشي، وسامي راي.

وفاز “كوبل” مراكش بعرس أسطوري، يقام في مدينتهما، إضافة إلى شقة، ورحلة خارج المغرب لقضاء شهر العسل.