هام للبيضاويين..ترامواي يكشف عن تغيير مواقيت الرحلات

كشفت شركة “ترامواي” بالدار البيضاء على تغيير مواقيت أول وآخر الرحالات في المحطات النهائية على الخط الثاني، من محطة سيدي البرنوصي النهاية وعين الذئاب النهاية.

التغيير هو نظرا لأشغال نقل الشبكة الكهربائية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مابين ليلة السبت 20 أبريل والأحد.

و ستكون آخر رحلة من سيدي البرنوصي النهاية نحو عين الذئاب النهاية، يوم غد السبت 20 أبريل؛ على الساعة 21.30 . أما آخر رحلة من عين الذئاب النهاية نحو سيدي البرنوصي، في اليوم ذاته، ستكون على الساعة 22.54.

أما في اليوم الموالي، ستكون أول رحلة من عين الذئاب النهاية نحو سيدي البرنوصي النهاية، على الساعة 7.30؛ ومن سيدي البرنوصي النهاية وعين الذئاب النهاية، ستكون أول رحلة على على الساعة 6.15.