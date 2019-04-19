نشرة خاصة: تساقطات ثلجية مع تساقطات مطرية عاصفية نهاية الأسبوع

كشفت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن المغرب، سيعرف اضطرابا جويا نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة قبل لحظات، أنه سيتم تسجيل تساقطات ثلجية بين 20 إلى 40 سم، مع وزخات مطرية عاصفية بين 40 إلى 50، غدا السبت وبعد غد الأحد.

كما ستنزل تساقطات ثلجية قد تكون مهمة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1700 متر، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بجنوب المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة إلى ضعيفة من الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.