نعمان لحلو يكرم بجائزة “زرياب” للمهارات

يكرم الفنان المغربي، نعمان لحلو، في الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للعود، المقامة بين 22 و25 أبريل الجاري، بمنحه جائزة “زرياب” للمهارات، وذلك بعد أن نالها النجم اللبناني مارسيل خليفة، السنة الماضية.

وأفاد بلاغ المهرجان، في دورته الـ21، أن تكريم نعمان لحلو يأتي “تقديرا لمساره اللامع، ودوره البارز في التجديد، وتطوير الموسيقى العربية، والمغربية، وعمله الإبداعي، المتسم بالرقي، والبهاء”.

ويكرم في نفس المهرجان، الملحن والمغني المغربي، كريم التدلاوي، اعترافا بمجهوداته المبذولة في سبيل تطوير الطرب المغربي العصري.

يذكر أن جائزة زرياب للمهارات أقيمت، لأول مرة، بمبادرة من الموسيقار حسن مكري، وبرعاية من المجلس الدولي للموسيقى “بيت اليونيكو / باريس”، وقد منحت أول جائزة منها للفنان المغربي سعيد الشرايبي عام 2002.

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