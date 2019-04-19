مدفعية الاحتلال تستهدف موقعًا في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة المحاصر. وأكدت مصادر فلسطينية أن طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخ على الأقل تجاه مرصد للمقاومة الفلسطينية شرق البريج. وأفادت المصادر بأنه لم يتم التبليغ حتى هذه اللحظة عن وقوع إصابات. وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إطلاق النار من غزة تجاه قواته المتمركزة بمحاذاة المناطق الجنوبية للقطاع.

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