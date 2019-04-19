بئر المكسور: اعتقال 4 أشخاص بادعاء الاعتداء على الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من قرية بئر المكسور اليوم، الجمعة، بادعاء الاعتداء والعبث بدوريات الشرطة والتسبب بأضرار لمركبات تابعة لها وعرقلة عمل أفراد الشرطة.

وزعمت الشرطة أنه "خلال عمل الشرطة في بئر المكسور مساء أمس، الخميس، قام أفراد الشرطة بطلب التوقف من سائق سيارة بغرض الفحص الروتيني، لكن السائق رفض الانصياع لأوامر الشرطة وحاول الهرب من المكان، حيث تم اعتقاله بعد ملاحقته، وتبيّن أن المشتبه لم يصدر أية رخصة سياقة في حياته، وأثناء اعتقاله تجمع عشرات الشبان حول الدورية وقاموا بإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة والقيام بأعمال شغب ونجحوا بتهريب المشتبه به من المكان. وهرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى القرية وعملت خلال ساعات الليل على التحقيق بملابسات الحادث وتم اعتقال 4 شباب في سنوات الـ22-30 عاما، حيث تم طلب تمديد اعتقالهم من محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم، الجمعة، وسيتم اليوم تنفيذ اعتقالات أخرى بحق مشتبهين آخرين"، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال شهود عيان إن الشرطة تصرفت بعنف واعتدت على عدد من الشبان الذين تجمهروا بالمكان ما أدى إلى مواجهات بينها وبين الشبان في بئر المكسور.