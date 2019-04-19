مدرب الوحدة كفر قاسم: حققنا موسما خياليا واستحقينا الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق الوحدة كفر قاسم إنجازا بصعوده إلى مستوى الدرجة الممتازة، بعدما توج بطلا لدوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

وحسم الوحدة كفر قاسم صدارة ترتيب لائحة الدوري وقد حطم الرقم القياسي من خلال عدد النقاط التي جمعها (72 نقطة) من ناحية وسجل الأهداف من ناحية أخرى.

وتمكن الفريق القسماوي من تحقيق حلم جماهيره التي لطالما انتظرت تحقيقه على مدار المواسم الماضية.

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وفي هذا السياق، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "بفضل الله حققنا موسما خياليا، وقد استحقينا الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة".

وأضاف أنه "كان لنا موسما ناجحا بفضل التكاتف والجهد الكبير بين كوادر الفريق سواء إن كان إدارة أو لاعبين أو جمهور أو طاقم مهني، وهذا كان سر نجاحنا هذا الموسم".

وتابع أن "الصعود بدون شك كان بمثابة حلم، وبفضل الله تمكنا من تحقيقه ومن هنا نهدي هذا الصعود إلى روح اللاعب المرحوم صهيب فريج".

وختم عامر بالقول إنه "نشكر كل دعمنا ووقف إلى جانبنا منذ بداية الموسم، وأنظارنا الآن تتجه نحو الاستعداد للموسم المقبل في الدرجة الممتازة سعيًا نحو تثبيت أقدامنا بها".