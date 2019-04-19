انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تعلن إحراز تقدم في المباحثات مع أنقرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 03:01 مساءً - قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إن بلاده أحرزت تقدماً في المباحثات مع تركيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك لشاناهان مع نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، أجاب عن سؤال صحفي حول ما إذا تم إحراز تقدم في المباحثات بينه وبين نظيره التركي خلوصي أكار بالقول: "نعم، لقد أحرزنا تقدماً. الأتراك شركاء استراتيجيون".

وأشار إلى أنه لا بد من وجود مواضيع عالقة تتطلب الحل بين البلدين، إلا أنه أثنى على لقائه مع أكار قائلاً: "الحديث معه يعجبني"، وفقاً لـ"الأناضول".

ولفت شاناهان إلى أنه سيزور تركيا عقب تسلم الأخيرة مقاتلات "إف-35"، مشيراً في هذا الخصوص بقوله: "لقد أبلغته (أكار) بأني سأزوره حين نسلم (تركيا) المقاتلة الهجومية المشتركة (إف-35)".

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وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قال، أمس الخميس، إن أنقرة شريك في تكنولوجيا المقاتلات الحربية من طراز "إف-35"، وليست مجرد زبون.

وأضاف قالن، في مؤتمر صحفي عقده الخميس في العاصمة أنقرة: إن تركيا "لا تقبل الضغوطات أحادية الجانب ولا الإملاءات"، في إشارة إلى تصريحات أمريكية حول برنامج المقاتلات "إف-35".

وتعد "إف-35" مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي.

وتخطط أنقرة أيضاً لشراء 100 مقاتلة من الطراز ذاته من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حالياً تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.