انت الان تتابع تفاصيل خبر المصريون بالخارج يبدؤون التصويت على تمديد حكم السيسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 03:01 مساءً - بدأ الناخبون المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم، اليوم الجمعة، في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، وسط رفض واسع من قبل سياسيين ونشطاء مصريين.

وفتحت صناديق الاقتراع في سفارات مصر وعدد من قنصلياتها في عدد من دول العالم، عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة، ويستمر حتى التاسعة مساء ويمتد ثلاثة أيام، وفق وكالة "رويترز".

وجاءت مشاركة المصريين في الخارج في التصويت، بعد أيام من موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري على أبرز وأهم التعديلات الدستورية في صياغتها التي انتهت إليها لجنة الصياغة المُشكلة.

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وينص الدستور المعدل في المادة (140) على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين، بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وكانت التعديلات قبل إجراء مناقشات حولها في مجلس النواب تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

ويعارض سياسيون ونشطاء التعديلات، قائلين إنها تقوض المكسب الوحيد الباقي من مكاسب ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم؛ وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها.