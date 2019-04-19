انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تعتقل عنصرين من المخابرات الإماراتية في إسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 03:01 مساءً - اعتقلت السلطات التركية، يوم الاثنين الماضي، عنصرين من الاستخبارات الإماراتية، خلال وجودهما في مدينة إسطنبول.

ونقلت "وكالة رويترز"، عن مسؤول تركي قوله إن السلطات التركية اعتقلت عنصري استخبارات إماراتيين في إسطنبول، وإنهما اعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب دولة الإمارات.

وذكر المسؤول التركي، الذي لم تسمه، أنه يجري التحقيق مع أحد عناصر الاستخبارات الإماراتية المعتقلين، لصلته بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر من العام الماضي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكان الصحفي السعودي خاشقجي قُتل على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر الماضي، في جريمة بشعة قُتل خلالها الصحفي وقطعت جثته وأخفيت.