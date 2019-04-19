حظرت شركة "غوغل" دون سابق إنذار حسابات قناتي "TV press" "TV Hispan" الإيرانيتين من "يوتيوب" و" Gmail"، مشيرة إلى ارتكابهما "انتهاكات لسياسات الاستخدام".
وبحسب "روسيا اليوم"، فإنه عند محاولة قناة "Press tv" الدخول إلى حسابها تلقت رسالة من شركة "غوغل" محتواها: "لقد تم تعطيل حسابك في غوغل ولا يمكن استعادته بسبب استخدامه بطريقة تنتهك سياسات غوغل".
وبحسب قناة "TV Press" فإن حسابها على "يوتيوب" لا يزال موجودا، لكن لا يتسنى للمسؤولين إضافة أي محتوى جديد.
وأشارت القناة أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حسابها على "يوتيوب" للحظر، مضيفة أن "غوغل" ترفض تقديم أي تفسير لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر "غوغل" يحظر حسابات قنوات إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.