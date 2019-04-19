"غوغل" يحظر حسابات قنوات إيرانية

الخليج 365/ بغدادحظرت شركة "غوغل" دون سابق إنذار حسابات قناتي "TV press" "TV Hispan" الإيرانيتين من "يوتيوب" و" Gmail"، مشيرة إلى ارتكابهما "انتهاكات لسياسات الاستخدام".

وبحسب "روسيا اليوم"، فإنه عند محاولة قناة "Press tv" الدخول إلى حسابها تلقت رسالة من شركة "غوغل" محتواها: "لقد تم تعطيل حسابك في غوغل ولا يمكن استعادته بسبب استخدامه بطريقة تنتهك سياسات غوغل".

وبحسب قناة "TV Press" فإن حسابها على "يوتيوب" لا يزال موجودا، لكن لا يتسنى للمسؤولين إضافة أي محتوى جديد.



وأشارت القناة أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حسابها على "يوتيوب" للحظر، مضيفة أن "غوغل" ترفض تقديم أي تفسير لذلك.