ماكرون يؤكد لوفد "سوريا الديمقراطية" دعم فرنسا لجهودها في مكافحة داعش

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، دعم باريس لقوات سوريا الديمقراطية، في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك خلال استقباله وفدا من أكراد سوريا في قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".



وأوضح "الإليزيه" أن ماكرون أكد لوفد قوات سوريا الديمقراطية، استمرار الدعم الفعلي لفرنسا في مكافحة "داعش" الذي ما زال يشكل تهديدا للأمن الجماعي، وخصوصا في إدارة المقاتلين الإرهابيين الذين أسروا وعائلاتهم.



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وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس ستقدم دعما ماليا لتلبية الحاجات الإنسانية والدفع باتجاه الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين في سوريا.

وفي الأول من أبريل/نيسان، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن مساعدة إنسانية بقيمة مليون يورو للنازحين في المخيمات في شمال شرق سوريا خصوصا مخيم "الهول" الذي يتكدس فيه الآلاف من زوجات وأطفال مقاتلين أجانب في تنظيم "داعش".

كانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في 23 مارس/آذار القضاء على "داعش" في شرق سوريا، وتواصل القوات الكردية سيطرتها على جزء من الأراضي في شمال سوريا، لمكافحة خطر خلايا التنظيم الإرهابي.