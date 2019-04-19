وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تتاجر بالأزمات الإنسانية التي تصطنعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني- أرشيفية
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي مستمرة في منهج المتاجرة السياسية بالأزمات الإنسانية التي تصطنعها.
وأضاف الإرياني، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المليشيا الحوثية الإيرانية تفتعل أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها للضغط على الحكومة لوقف تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن وإيقاف التجارة غير القانونية.
وأوضح أن الحكومة والبنك المركزي اليمني عازمون على المضي في الإجراءات الحازمة لاستقرار الاقتصاد الوطني وعملته الوطنية لعدم تكرار اصطناع الأزمات الإنسانية من حرمان المواطنين من المشتقات النفطية.
وكانت اللجنة الاقتصادية اليمنية أقرت الأسبوعين الماضيين آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن، وجميع إجراءاتها لإيقاف التجارة غير القانونية للنفط.
وأصدرت اللجنة قرارًا بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني، وإن أي شحنة نفطية يتم استيرادها دون الرجوع للبنك فإن التحالف العربي لن يسمح بدخولها اليمن.
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