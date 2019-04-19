انت الان تتابع بعد المذبحة.. حكومة مالي تتقدم باستقالتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا
أعلن رئيس الحكومة في مالي سوميلو بوبيي مايجا، بشكل مفاجئ، استقالة حكومته، التي شكلها في نوفمبر الماضي، بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات النيابية. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال بيان صادر عن الرئاسة، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايجا قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وكذلك استقالة أعضاء الحكومة، وفقًا للمادة 38 من الدستور. وأضاف البيان: «أعرب رئيس الوزراء، في رسالته الى رئيس الجمهورية عن عميق امتنانه على ثقته والسماح له بخدمة بلدنا ومواطنينا في لحظة حاسمة في تاريخنا».
وجاء في البيان: «قبل رئيس الجمهورية استقالة رئيس الوزراء والحكومة وشكره على ولائه وشعوره العالي بالواجب، كما شكر أعضاء الحكومة على العمل المنجز». وأكد البيان أنه سيتم تعيين رئيس وزراء قريبا وسيتم إنشاء حكومة جديدة بعد التشاور مع القوى السياسية في الأغلبية والمعارضة. وتأتي هذه الاستقالة
وجاء في البيان: «قبل رئيس الجمهورية استقالة رئيس الوزراء والحكومة وشكره على ولائه وشعوره العالي بالواجب، كما شكر أعضاء الحكومة على العمل المنجز».
وأكد البيان أنه سيتم تعيين رئيس وزراء قريبا وسيتم إنشاء حكومة جديدة بعد التشاور مع القوى السياسية في الأغلبية والمعارضة.
وتأتي هذه الاستقالة المفاجئة في وقت أعلن فيه الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا تنظيم ملتقى «للتشاور الوطني» خلال الفترة ما بين 23 و28 أبريل الجاري، تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية المالية، حول مشروع تعديل دستوري.
كما تأتي الاستقالة بعد 4 أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 شخصا في هجوم مسلح استهدف رعاة الماشية من قومية فولاني المسلمة في وسط مالي، على أيدي رجال مسلحين مرتدين الأزياء التقليدية للصيادين من قومية دونزو.
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