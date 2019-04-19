انت الان تتابع بعد المذبحة.. حكومة مالي تتقدم باستقالتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا

أعلن رئيس الحكومة في مالي سوميلو بوبيي مايجا، بشكل مفاجئ، استقالة حكومته، التي شكلها في نوفمبر الماضي، بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات النيابية. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال بيان صادر عن الرئاسة، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايجا قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وكذلك استقالة أعضاء الحكومة، وفقًا للمادة 38 من الدستور. وأضاف البيان: «أعرب رئيس الوزراء، في رسالته الى رئيس الجمهورية عن عميق امتنانه على ثقته والسماح له بخدمة بلدنا ومواطنينا في لحظة حاسمة في تاريخنا».

وجاء في البيان: «قبل رئيس الجمهورية استقالة رئيس الوزراء والحكومة وشكره على ولائه وشعوره العالي بالواجب، كما شكر أعضاء الحكومة على العمل المنجز». وأكد البيان أنه سيتم تعيين رئيس وزراء قريبا وسيتم إنشاء حكومة جديدة بعد التشاور مع القوى السياسية في الأغلبية والمعارضة. وتأتي هذه الاستقالة