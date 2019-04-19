انت الان تتابع مقتل وإصابة 18 من طالبان خلال اشتباكات بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قُتل وأصيب 18 مسلحًا تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 قادة بارزين في الحركة خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في إقليم (فارياب) بشمال أفغانستان. وقال فيلق سيلاب التابع للجيش الأفغاني في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن ما لايقل عن 11 مسلحا قتلوا، فيما أصيب 7 آخرون خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق دولاباد وخواجا سبوزبوز وقيصر. وكان ما يقل عن 40 من مقاتلي طالبان قد قتلوا في 15 أبريل وأصيب 12 آخرون، في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في ولاية قندوز الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن بيان أصدره فيلق بامير 217 التابع للجيش الأفغاني في شمال شرق البلاد، أن ما لا يقل عن 40 من مقاتلي طالبان لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون من بينهم قادتهم، خلال الاشتباكات التي وقعت في الـ24 ساعة الماضية بمقاطعة قندوز.ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم "طالبان"،