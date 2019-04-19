الان تتابع العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب: مقتل 12 إرهابيا بينهم 4 قيادات في الحويجة بكركوك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل 12 عنصرًا من تنظيم داعش بينهم 4 قيادات، وتدمير مستودعات أسلحة للتنظيم بالحويجة في محافظة كركوك.
وأضافت الجهاز في بيان اليوم الجمعة، أن القوات اعتقلت 12 عنصرًا من داعش، غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار.
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