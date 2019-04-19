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الأونروا تخفف معاناة النازحين السوريين إلى لبنان

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أحمد غنام 0 تبليغ

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الان تتابع الأونروا تخفف معاناة النازحين السوريين إلى لبنان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

وزعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان اليوم، مساعدات مالية على العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا.

وأكدت الوكالة الأممية في بيان أنها وزعت مبالغ مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا من أجل مساعدتهم على تأمين لقمة العيش ودفع إيجار مساكنهم والتخفيف من معاناتهم.

وأشارت الأونروا إلى أن النازحين الفلسطينيين من سوريا الذي يقدر تعدادهم بنحو 28 ألف، يعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات الإغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة

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