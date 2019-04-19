شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصويت المصريين بالخارج على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)بدأ الناخبون المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة في استفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري أخيراً.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم الثلاثاء الماضي وبأغلبية كبيرة على التعديلات التي تشمل أيضا إنشاء غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ وتخصص حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25 بالمئة للمرأة.
وبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة ويستمر حتى التاسعة مساء ويمتد ثلاثة أيام.
وأقيمت مراكز الاقتراع في سفارات مصر وعدد من قنصلياتها. ويبدأ التصويت في الداخل غدا السبت ولمدة ثلاثة أيام أيضا.
وأظهرت صور تلقتها رويترز من وزارة الخارجية المصرية ناخبين ينتظرون دورهم في التصويت أمام مركز اقتراع بالسفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض كما أظهرت ناخبين يدلون بأصواتهم.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن التصويت بدأ أيضا في قنصلية مصر في جدة.
وذكرت الوكالة أن التصويت انطلق كذلك في السودان والإمارات والبحرين والعراق ولبنان والنمسا.
ولا بد من موافقة الناخبين على التعديلات لتدخل حيز التنفيذ.
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