شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: تقرير مولر لا يتضمن أي دليل على تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) اعتبر الكرملين اليوم (الجمعة) أن تقرير المدعي الاميركي الخاص روبرت مولر الذي كشفت نتائجه الخميس، «لا يتضمن أي دليل» على تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016. اعتبر الكرملين اليوم (الجمعة) أن تقرير المدعي الاميركي الخاص روبرت مولر الذي كشفت نتائجه الخميس، «لا يتضمن أي دليل» على تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «بشكل عام، التقرير لا يتضمن أي دليل منطقي يثبت ان روسيا تدخلت في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة».



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