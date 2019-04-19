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تهمة جديدة تلاحق كارلوس غصن في طوكيو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء في #طوكيو سيوجهون على الأرجح اتهاما آخر بخيانة الأمانة لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور في موعد قريب عندما تنقضي فترة احتجازه الراهنة.

وألقي القبض على #كارلوس_غصن هذا الشهر وللمرة الرابعة للاشتباه في أنه حاول التربح على حساب #نيسان، بالاستيلاء على 5 ملايين دولار.

وينتظر غصن محاكمته في اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة. وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في مطلع مارس بعدما قضى 108 أيام في السجن.

ونفى غصن كل الاتهامات المنسوبة إليه.

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