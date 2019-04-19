شكرا لقرائتكم تهمة جديدة تلاحق كارلوس غصن في طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء في #طوكيو سيوجهون على الأرجح اتهاما آخر بخيانة الأمانة لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور في موعد قريب عندما تنقضي فترة احتجازه الراهنة.
وألقي القبض على #كارلوس_غصن هذا الشهر وللمرة الرابعة للاشتباه في أنه حاول التربح على حساب #نيسان، بالاستيلاء على 5 ملايين دولار.
وينتظر غصن محاكمته في اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة. وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في مطلع مارس بعدما قضى 108 أيام في السجن.
ونفى غصن كل الاتهامات المنسوبة إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر تهمة جديدة تلاحق كارلوس غصن في طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.