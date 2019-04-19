ميسي ورونالدو وراء سطو على مركز شرطة في كينيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عنصر من الشرطة الكينية

وقصد اللصوص مركز شرطة غير خاضع للحراسة، بعدما ذهب ضباطه إلى مركز تجاري محاذ حتى يشاهدوا مباراتي برشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي ضد أياكس أمستردام الهولندي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لمتابعة النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتمكن اللصوص من سرقة بنادق وطلقات ذخيرة من قسم شرطة بمنطقة ناندي، غربي كينيا، وحين عاد الضباط من الموعد الكروي اكتشفوا هول ما وقع.

وقالت الشرطة الكينية، في بيان، أن كافة العناصر غادروا أماكنهم وذهبوا لمشاهدة المباراة، ولما عادوا وجدوا أن باب غرفة السلاح قد تم كسره.

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ولم توضح الشرطة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات تأديبية بحق عناصرها الذين تركوا مكاتبهم وانصرفوا إلى مباراة كروية تاركين وراءهم قطع سلاح.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث بهدف إلقاء القبض على اللصوص واسترجاع قطع السلاح المسروقة.

ويوم الثلاثاء، قاد ميسي فريق برشلونة إلى الفوز بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد، بينما ودع رونالدو دوري الأبطال بعد هزيمة يوفنتوس 1-2 على يد أياكس.