شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يتقدم الصفوف للمشاركة بالاستفتاء على تعديا الدستور بالكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم شباب حزب الحرية المصرى، الجالية المصرية بدولة الكويت صباح اليوم الجمعة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، وذلك بمقر السفارة المصرية بالكويت.

وقام شباب حزب الحرية، وفقا للبيان الصحفي الصادر اليوم الجمعة، بتوفير أتوبيسات لنقل المصريين بالخارج إلي مقر التصويت بالسفارة المصرية بالكويت، مع التواجد منذ الصباح الباكر.

كما تقدم الشباب في أعقاب إدلائهم بأصواتهم، الصفوف أمام مقر السفارة المصرية، مرددين الهتافات المؤيدة للتعديلات الدستورية ولسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره الكبير فى إعادة مصر لدورها الريادى والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه وجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحرية المصرى، تحية قلبية لشباب الحزب ودوره فى حشد الجماهير للمشاركة الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال " حسب الله " فى تصريح له منذ قليل، إن توافد المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم على المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية هو دليل على وطنيتهم وحبهم لمصر وحرصهم على استقرار الدولة المصرية متوقعا أن تكون مشاركة جميع المصريين بالخارج والداخل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية.



شباب حزب الحرية

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شباب حزب الحرية



