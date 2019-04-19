شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى بجنوب الجيزة لدعم التعديلات الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أهالى مركز العياط بجنوب الجيزة مؤتمرا جماهيريا، لدعم التعديلات الدستورية؛ لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بحضور أهالي المركز وعدد من المسئولين ورجال الأعمال والقيادات الجماهيرية.

وقال مواطنون فى المؤتمر إنهم يدعمون التعديلات الدستورية، لاستكمال رحلة الإصلاح فى مصر التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ فترة الرئاسية الأولى، مؤكدين على ثقتهم فى القيادة السياسية للدولة.

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وشدد المهندس وليد سليمان أحد أهالى المركز، والمسئول في أحد الشركات الصناعية، على أن التعديلات الدستورية تسير وفقا للقانون والدستور، وتفتح المجال أمام الشباب للمشاركة فى العملية السياسية وتكوين خبرات وكوادر سياسية تعبر عن مطالب الجماهير.

وأكد "سليمان"، ضرورة النزول للمشاركة فى التعديلات الدستورية المقرر يوم السبت المقبل فى مصر، موضحا أن المشاركة واجب وطنى لابد من الاستجابة له، فى ظل التحديات الكثيرة التى تواجه مصر خاصة الاقتصادية، وهو ما يتطلب السعى وراء الاستقرار فى الفترة المقبلة.