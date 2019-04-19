شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عاطف عبد الجواد: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى لاستكمال الانجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عاطف عبد الجواد، إن أهالى محافظة بنى سويف أعلنوا دعمهم الكامل للتعديلات الدستورية وسيخرجون عن بكرة أبيهم لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وإعلان دعمهم للاستقرار ولاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء.

وأوضح فى تصريحات له أن المشاركة في التعديلات الدستورية بكثافة هي رسالة من أبناء المحافظة للدولة برغبتهم فى دعم استقرار مؤسسات الدولة، مؤكدا أن أبناء المحافظة سيضربون المثل كعادتهم فى الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفاعلية فى التعديلات الدستورية وستكون نسبة التصويت بالمحافظة من أعلى النسب على مستوى الجمهورية.

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وأكد النائب أن المشاركة في التعديلات الدستورية بشكل كبير هي رسالة للداخل والخارج وهي دعم للوطن، وتحقيق مزيد ن الدعم والاستقرار على الأرض، مشيدًا بما شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية من انجازات واستعادة علاقتها على كافة الأصعدة سواء العالمية أو الإقليمية أو الإفريقية، بالإضافة لكم المشاريع القومية التى لا حصر لها والتى لا ينكرها إلا جاحد.