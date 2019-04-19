النائب عبد الوهاب خليل: التعديلات الدستورية تنعكس بالإيجاب على المواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واجب وطنى يعكس مدى حرص الشعب المصرى على الارتقاء بالدولة المصرية واستمرار مسيرة الانجازات.

ودعا خليل المواطنين بضرورة الاحتشاد والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية التى حاولت التشكيك فى التعديلات الدستورية ، واستخدمت اللجان الالكترونية لضرب التعديلات، مؤكدًا أن جميع المواد التى تم ادخال تعديلات عليها تنعكس بالإيجاب لصالح الوطن والمواطن ومختلف مؤسسات الدولة، كما أنها لا تتضمن أى تعديلا فى باب الحقوق والحريات.

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وأكد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن المؤتمرات الشعبية التى تم تنظيمها على مستوى دوائر المحافظة والجمهورية تعكس وطنية المواطنين حيث كانت بمثابة ملحمة وطنية للشعب المصرى، لافتا إلى أن تنظيمات الحزب فى الجيزة جاهزه غدا لإدارة العملية الانتخابية من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية تتولى التواصل مع قيادات الحزب فى مختلف المناطق والدوائر الانتخابية المختلفة.