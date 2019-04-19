شاهد في دقيقة.. قبل الاستفتاء.. اعرف الفئات المستحقة والمعفاة والمحرومة من التصويت

كتبت ـ هدى أبو بكر
تنص المادة الأولى والثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على الفئات التى لها حق مباشرة حقوقها السياسية والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات، وكذا الفئات المعفية من هذا الحق والمحرومة منه، وهى :
1 - من له حق الانتخاب
كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية له أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهى:
إبداء الرأى فى الاستفتاءات
انتخاب رئيس الجمهورية
انتخاب أعضاء مجلس النواب
انتخاب أعضاء المجالس المحلية
2 - الفئات المعفاة
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية...
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