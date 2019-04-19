يبلغ من العمر 90 عاماً.. أكبر ناخب يصوت فى استفتاء الدستور باليونان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد حرص الوافد المصرى ذو الـ 90 عاما فى اليونان على التوجه لمقر السفارة المصرية للإدلاء بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية الذى يجرى فى مقر البعثة هناك برئاسة السفيرمحمد فريد منيب. وكانت قد فتحت السفارة المصرية فى اليونان، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في تمام الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لليونان. وتستمر عملية الاستفتاء بمقر السفارة المصرية باليونان لمدة 3 ايام 19 و 20 و21 أبريل، وتجرى تحت إشراف السفير محمد فريد منيب. ودعا المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس جموع...

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