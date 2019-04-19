قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المطلوبين الملقب بـ"خنجر" في بريتال

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة انه ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ لتوقيف المطلوبين، ولا سيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية. ونتيجة المتابعة الحثيثة، قامت قوّة من المجموعة الخاصة بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٩ بتنفيذ عملية نوعية في ​بلدة بريتال​ البقاعية، داهمت في خلالها منزل أحد أخطر المطلوبين وتمكنت من توقيفه، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1982، لبناني) المقلب بـ “خنجر".

وهو مطلوب للقضاء بأكثر من /70/ ملاحقة قضائية بجرائم: سلب بقوة ​السلاح​، تجارة ​مخدرات​، سرقة سيارات، ​تزوير عملة​ واستعمال مزوّر. التحقيق جاري بإشراف ​القضاء​ المختص.