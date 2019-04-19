أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة انه ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، ولا سيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية. ونتيجة المتابعة الحثيثة، قامت قوّة من المجموعة الخاصة بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٩ بتنفيذ عملية نوعية في بلدة بريتال البقاعية، داهمت في خلالها منزل أحد أخطر المطلوبين وتمكنت من توقيفه، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1982، لبناني) المقلب بـ “خنجر".
وهو مطلوب للقضاء بأكثر من /70/ ملاحقة قضائية بجرائم: سلب بقوة السلاح، تجارة مخدرات، سرقة سيارات، تزوير عملة واستعمال مزوّر. التحقيق جاري بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المطلوبين الملقب بـ"خنجر" في بريتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.