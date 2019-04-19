أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "المنطقة تأثّرت بالمنخفض الجوي الّذي يضرب لبنان منذ الأول من أمس، حيث تساقطت صباح اليوم الأمطار غزيرةً حينًا، ومتقطّعة أحيانًا، مع زخات من حبات البرد".
وبيّن أنّ "السيول شكّلت مستنقعات في الحفر وسط الطرقات، في ظلّ انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة"، منوّهًا إلى أنّ "المزارعين وجدوا في تساقط الأمطار في هذا الوقت، فأل خير لمواسم زراعية صيفيّة واعدة".
وأوضح أنّ "بدورها، طلبت القوى الأمنية من السائقين القيادة بحذر تجنّبًا لخطر الإنزلاقات".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تساقط أمطار عزيرة وزخات من حبات البرد وانخفاض بدرجات الحرارة في حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.