النشرة: تساقط أمطار عزيرة وزخات من حبات البرد وانخفاض بدرجات الحرارة في حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "المنطقة تأثّرت بالمنخفض الجوي الّذي يضرب ​لبنان​ منذ الأول من أمس، حيث تساقطت صباح اليوم ​الأمطار​ غزيرةً حينًا، ومتقطّعة أحيانًا، مع زخات من حبات البرد".

وبيّن أنّ "​السيول​ شكّلت مستنقعات في الحفر وسط الطرقات، في ظلّ انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​"، منوّهًا إلى أنّ "المزارعين وجدوا في تساقط الأمطار في هذا الوقت، فأل خير لمواسم زراعية صيفيّة واعدة".

وأوضح أنّ "بدورها، طلبت ​القوى الأمنية​ من السائقين القيادة بحذر تجنّبًا لخطر الإنزلاقات".