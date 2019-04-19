النشرة: عواصف رعدية ورياح باردة وتدن في درجات الحرارة في النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن أمطارا غزيرة تتساقط منذ الصباح على مناطق النبطية اقليم التفاح بنت جبيل ومرجعيون، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح باردة وتدن في درجات الحرارة.
وأدت الرياح القوية إلى تطاير عدد من اللواحات الاعلانية على طريق الزهراني حبوش كفررمان فيما تحولت الامطار المتساقطة إلى برك في الشوارع عاقت حركة السير خصوصا على المرتفعات الجبلية حيث وجهت نداءات للدفاع المدني وقوى الامن بضرورة القيادة بحذر تخوفا من الانزلافات وحوادث السير.
وقد وقع حادثان على طريق دير الزهراني- حبوش- زفتا، ما أدّى إلى وقوع إصابة واحدة.
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