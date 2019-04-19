النشرة: عواصف رعدية ورياح باردة وتدن في درجات الحرارة في النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن أمطارا غزيرة تتساقط منذ الصباح على مناطق النبطية ​اقليم التفاح​ ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح باردة وتدن في ​درجات الحرارة​.

وأدت الرياح القوية إلى تطاير عدد من اللواحات الاعلانية على ​طريق الزهراني​ حبوش ​كفررمان​ فيما تحولت ​الامطار​ المتساقطة إلى برك في الشوارع عاقت حركة السير خصوصا على المرتفعات الجبلية حيث وجهت نداءات للدفاع المدني و​قوى الامن​ بضرورة القيادة بحذر تخوفا من الانزلافات و​حوادث السير​.

وقد وقع حادثان على طريق دير الزهراني- حبوش- زفتا، ما أدّى إلى وقوع إصابة واحدة.