قضاء حاصبيا -في بلدة أبو قمحة حديقة اطفالتدشين

دشنت وحدة الشؤون المدنية في القطاع الشرقي لليونيفيل بالتعاون والتنسيق مع وحدة التعاون المدني العسكري في ​الجيش اللبناني​ و​الكتيبة الهندية​ بالتنسيق ايضا مع بلدة أبو قمحة وفعالياتها مشروع اعادة تاهيل الحديقة العامة في البلدة وذلك بحضور رئيس بلدية الفرديس السيد بسام سليقا، مختار بلدة أبو قمحة السيد نعمة راشد، مكتب الشؤون المدنية في القطاع الشرقي لليونيفيل، مكتب التعاون المدني العسكري في الجيش اللبناني ومكتب التعاون المدني العسكري في ​اليونيفيل​.

واعتبر المقدّم أميت شارما باسم الكتيبة الهندية ان هذا المشروع، ما هو الا خطوه صغيره نحو تحقيق الهدف المتمثل في تسهيل وتحسين حياة الناس. كما وأهدى المشروع الى أهالي بلدة أبو قمحة. وأخيراً شكر بلدية وسكان أبو قمحة لحسن ضيافتهم ودعمهم الدائم ل​قوات اليونيفيل​ منذ بدء انتشارهم على هذه الأرض. وأنهى كلمته بالتأكيد على ان اليونيفيل ستكون دائماً الى جانب السكان وانه لشرف كبير لها بمساعدة سكان ​جنوب لبنان​.