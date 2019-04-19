ياسين:هناك تناقض واضح بين اقوال وافعال السياسيين على كل الصعد

رأى رئيس لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي "وجود تناقض واضح بين اقوال وافعال السياسيين على كل الصعد"، سائلا: "الا تقر ​الموازنة​ بداية العام وفق الاصول اما انها مؤجلة لحسابات خاصة؟".

واكد في تصريح ان "​محاربة الفساد​ ليست خيارا بل واجبا على الجميع لان بذلك حماية ل​لبنان​ ولحدود لقمة عيش المواطن"، محذرا السياسيين من عدم المسارعة في معالجة الوضع قبل ان يفقد الشعب صبره ويضطر لخيار الشارع ويحاصرهم في قصورهم".

ووجه التحية للشعب الفلسطيني ولا سيما الاسرى في يوم الاسير الفلسطيني، مطالبا ​الفصائل الفلسطينية​ بدعم خيار ​المقاومة​ "لانه الوحيد الذي حرر الاسرى والارض".