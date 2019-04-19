الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان و3 طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 18 نيسان 2019 الساعة 5:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا فوق مناطق ​الناعمة​ و​السعديات​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:00 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 11:00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذتا طيرانًا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 00:13 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 12:25، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​عاليه​، ​بعبدا​، ​بيروت​ وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:25 من فوق بلدة الناقورة".

كما ذكرت أنّ "عند الساعة 18:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق عاليه، بعبدا، بيروت وضواحيها و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:50 من فوق بلدة علما الشعب".