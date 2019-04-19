النشرة: تساقط الثلوج في بعلبك وإعاقة حركة مرور السيارات

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ عن تساقط ​الثلوج​ في ​بعلبك​ على علو 1100 متر ما أدى إلى تشكيل طبقة من ​الثلج​، كما أعاقت الثلوج حركة مرور السيارات على الطرقات.

ولفت إلى أنه لم ت​تساقط الثلوج​ في نيسان منذ حوالي عشرين سنة.