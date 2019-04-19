أفاد مراسل "النشرة" في البقاع عن تساقط الثلوج في بعلبك على علو 1100 متر ما أدى إلى تشكيل طبقة من الثلج، كما أعاقت الثلوج حركة مرور السيارات على الطرقات.
ولفت إلى أنه لم تتساقط الثلوج في نيسان منذ حوالي عشرين سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تساقط الثلوج في بعلبك وإعاقة حركة مرور السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.