بيلوسي عن اجراءات مساءلة ترامب: سيحترم الكونغرس قسمه بحماية دستور أميركا

رفضت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ التعقيب على "ما إذا كان ​الكونغرس الأميركي​ سيبدأ إجراءات لمساءلة الرئيس ​دونالد ترامب​ بهدف عزله عن السلطة"، موضحة أنه "ليس من اللائق أن تنتقده" بينما هي خارج البلاد.

وأكّدت بيلوسي، عندما سئلت عن احتمال البدء في إجراءات المساءلة، أن "أيًا كانت القضية أو التحدي الذي نواجهه، سيحترم الكونغرس الأميركي قسمه بحماية دستور ​الولايات المتحدة​ والدفاع عنه وبحماية ديمقراطيتنا"، مشيرة إلى أن "مسؤولية الإشراف على ديمقراطيتنا تقع على عاتق السلطة التشريعية وهذا ما سنقوم به".