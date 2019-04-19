رفضت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التعقيب على "ما إذا كان الكونغرس الأميركي سيبدأ إجراءات لمساءلة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله عن السلطة"، موضحة أنه "ليس من اللائق أن تنتقده" بينما هي خارج البلاد.
وأكّدت بيلوسي، عندما سئلت عن احتمال البدء في إجراءات المساءلة، أن "أيًا كانت القضية أو التحدي الذي نواجهه، سيحترم الكونغرس الأميركي قسمه بحماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه وبحماية ديمقراطيتنا"، مشيرة إلى أن "مسؤولية الإشراف على ديمقراطيتنا تقع على عاتق السلطة التشريعية وهذا ما سنقوم به".
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي عن اجراءات مساءلة ترامب: سيحترم الكونغرس قسمه بحماية دستور أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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