الحلبوسي: يتم التعامل مع إقليم كردستان مثلما يتم التعامل مع أي محافظة عراقية أخرى

أكّد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أنّه "يتمّ التعامل مع إقليم كردستان مثلما يتمّ التعامل مع أي محافظة عراقية أخرى"، لافتًا إلى أنّ "المادة 140، هي مادة خلافية".
وأوضح خلال لقائه عددًا من الصحفيين العراقيين، أنّ "مجلس النواب حريص على معالجة مشاكل شبيهة بمشكلة مستحقّات الفلاحين بإقليم كردستان، وقد تمّ وضع هذه المستحقات في قانون الموازنة اسوة بالمحافظات الأخرى، وبموجب الخطة الزراعية المعدة مسبقًا، وبموجب التمثيل السكاني".
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