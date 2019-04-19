وزير إيراني: اعتقلنا 290 جاسوساً أميركياً ينشطون في عدة بلدان

أعلن وزیر الامن الایراني محمود علوي بأن "الأمن الایراني كشف عن 290 عمیلًا للاستخبارات المركزیة الأمیركیة ‘سي آي أي’ في مختلف الدول واعتقلهم ممّا أدى إلى انهيار الاتصال بین هذه الاستخبارات ومصادرها ما حدا بهم لتشكیل لجنة لدراسة هذا الفشل الذریع".
وشرح علوي "اجراءات الوزارة الاستخباریة والأمنیة قائلًا إن "وزارة الأمن غیرت استراتیجیتها من مكافحة التجسس الدفاعیة الى مكافحة التجسس الهجومیة وقد وجهت لأجهزة الاستخبارات الأجنبیة والمعادیة ضربات قویة".
وأوضح أن "عملیة الكشف عن هؤلاء العملاء وصفها الامیركیون انفسهم بالفضیحة الاستخباریة"، مؤكدًا "أننا سنكشف قریبًا عن تفاصیل لهذه الملحمة الاستخباریة في مواجهة الـ ‘سي آي أي’ عبر وسیلة الاعلام الوطنیة وسائر وسائل الاعلام".
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