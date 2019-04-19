خطيب جمعة طهران: الإجراء الأميركي ضد الحرس الثوري الإيراني عمل أحمق وشرير

وصف خطيب جمعة طهران المؤقت، حجة الإسلام كاظم صديقي، إعلان الولايات المتحدة الأميركية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية، بأنّه "عمل أحمق وشنيع وشرير".
وحذّر من أنّ "القوى الشريرة والاستكبارية في العالم أخذت تصعّد من هجماتها ضدّ إيران"، موضحًا أنّ "هجمات القوى الشريرة والاستكبارية لم تنته، بل تزايدت مقارنة مع فترة الحرب المفروضة.
ولفت صديقي إلى "تهديدات الأعداء بتشديد الضغوط على إيران"، مشدّدًا على أنّ "هذه التهديدات مثّل ما واجهها المسلمون في صدر الإسلام من حرب نفسية وإشاعات كان يبثها المنافقون"، مبيّنًا أنّ "الولايات المتحدة الأميركية نفسها اليوم تعاني من مشاكل داخلية".
وأكّد أنّ "أداء الشعب الإيراني كان رائعًا في مواجهة التهديدات والضغوط".
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