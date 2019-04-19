بيسكوف:تبادل وجهات النظر بين روسيا وأميركا حول الأزمة الكورية غير وثيق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن “هناك تبادل لوجهات النظر بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ حول الأزمة في شبه الجزيرة الكورية”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن وصفه بالوثيق”.

وتجدر الإشارة إلى أن "المفاوضات السداسية حول القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية بدأت عام 2003، بمشاركة الدولتين الكوريتين وروسيا والولايات المتحدة والصين واليابان. وفي نتيجة المفاوضات وافقت ​كوريا الشمالية​ على تجميد برنامجها النووي وبدء تفكيك المفاعل النووي في يونغ بيون، لكن العملية التفاوضية تعثرت في عام 2008".

ويذكر أن كوريا الشمالية قامت في السنوات الأخيرة بعدة تجارب نووية جديدة، وأطلقت عددًا من ​الصواريخ​ البالستية، على الرغم من قرارات ​مجلس الأمن الدولي​ وتشديد العقوبات الدولية ضدها.