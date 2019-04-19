خارجية الصين: "طريق الحرير الجديدة" منصة للتعاون لا أداة جيوسياسية

أكّد وزير الخارجية ​الصين​ي وانغ يي، في مؤتمر صحافي، أن "إيطاليا أصبحت أول عضو في مجموعة السبع الصناعية ينضم للمبادرة وستكون من بين 37 دولة ممثلة على مستوى القادة في قمة مبادرة "الحزام والطريق" 25-27 نيسان في بكين، بما في ذلك معظم دول ​جنوب شرق آسيا​ ودول ​أوروبا​ الشرقية التي كانت أعضاء سابقاً في الكتلة السوفياتية، بالاضافة إلى مشاركة مسؤولين من ​كوريا الشمالية​".

وأوضح يي أن المبادرة جاءت في معرض رد الصين على انتقادات وجهت إلى مشروع البنية التحتية التجاري الضخم المعروف باسم "طريق الحرير ​الجديدة​"، مشددًا على "أنني أريد أن أؤكد أن هذا النوع من الشراكة ليس أداة جيوسياسية، وإنما منصة للتعاون".

وتجدر الإشارة إلى أن كلفة هذا المشروع الذي يحظى برعاية الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ تبلغ تريليون دولار ويشمل مشاريع بحرية وسكك حديد وشبكة طرق في آسيا و​إفريقيا​ وأوروبا.

ويرى البعض أن المشروع يعطي الصين قوة جغرافية سياسية، وأصرت بكين على أن مبادرة الحزام والطريق مفتوحة للجميع.

وكانت ​الولايات المتحدة​ قد أكّدت أنها "لن ترسل وفداً رفيع المستوى".